Dead Congregation – Sombre Doom (EP)

Bonne nouvelle, une nouvelle sortie des grecs de Dead Congregation en 2016! Voilà qui était inattendu, surtout en considérant qu’il leur avait fallu 6 ans pour accoucher de leur deuxième monstrueux album (Promulgation of the Fall). Seulement voilà, ce Sombre Doom, n’est en fait qu’un EP. Et un petit EP de 13 minutes 38, composé de deux titres seulement. C’est bien là la seule mauvaise nouvelle tant on se délectera de ces deux nouvelles incantations blasphématoires illustrées à nouveau par un artwork parfait, dans la continuité exacte des précédentes sorties du groupe.

Deux titres, donc, avec pour démarrage ce « Redemptive Immolation » de 9 minutes, rampant, illustrant à merveille le titre de l’EP (et confirmant l’orientation ébauchée sur le précédent album avec « Serpentskin »), accélérant légèrement le tempo sur la moitié du titre, tout en restant le morceau le plus lent, le plus doom, composé par le groupe. Encore une fois, quel talent pour créer une ambiance, une atmosphère si sombre et menaçante!

On reconnaît immédiatement le jeu de guitare et le chant d’Anastasis et on se laisse emporter par cette introduction massive qui mènera (malheureusement) aussi sec à la conclusion du disque, l’époustouflant « Wind’s Bane », 2 fois plus court, mais aussi 2 fois plus rapide. Un titre direct, magistral qui entre sans mal dans le top des meilleurs titres du groupe avec notamment un final absolument dantesque.

On reste évidemment sur sa fin lorsque l’EP se termine mais on apprécie le cadeau du groupe qui a eu pitié de ses fans, lesquels n’ont désormais plus qu’à implorer les anciens pour ne pas avoir à attendre 2022 pour entendre la suite!

Tracklist:

01 – Redemptive Immolation

02 – Wind’s Bane