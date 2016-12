Stupid Karate – S/T

Jeune groupe formé du côté de Lille l’été dernier, Stupid Karate contient en ses rangs d’anciens Mörse (les lillois au tréma, pas les montpelliérains donc) et accessoirement membres du merveilleux webzine Fier Panda. Musicalement, la jeune formation prend une direction radicalement opposée par rapport à ce que jouait Mörse, toujours du punk hardcore certes mais beaucoup bref et davantage porté sur la déconne.

Il suffit d’écouter l’intro de « Série Noire » (sans doute tirée d’un bon nanar, même chose lors de l’hilarant « Lieutenant Marion Cobretti », l’un des rares titres chantés en français) pour s’en convaincre. Puis quand le son démarre on se marre tout de suite un peu moins: le punk hardcore des lillois donne en effet dans la doublette gagnante vitesse/hargne. Très courtes (autour de la minute en moyenne, donnant pour le coup un cachet fastore pas dégueu), ces sept compos font la part belle à la déconne, au cinéma bis et à la culture internet (« Harambe’s Revenge »). Celles-ci vont donc droit à l’essentiel, basées sur des riffs simples mais in-your-face par-dessus lesquels les vocaux -éructés d’une façon dont on a plus trop l’habitude d’entendre ces derniers temps- mènent la barque avec énergie (le chanteur est d’ailleurs souvent secondé par des chœurs bien virils, histoire d’ajouter un peu plus de street cred).

Après sept titres pied au plancher (même si « Cool Crimes » possède une vitesse un poil plus modérée), Stupid Karate nous gratifie d’une cover de « Teenage Kicks » de The Undertones dans une optique davantage garage, un exercice de style dans lequel les lillois excellent tout autant. On obtient au final un premier EP à la frénésie un brin barrée héritée de Limp Wrist et autres Thrashington D.C. Du fun nostalgique et de la fraîcheur, voilà ce qui vous attend dans cette initiation au Stupid Karate, un EP qui devrait être remboursé par la sécu, ah bah même pas besoin, il est en « name your price » sur Bandcamp !

Série Noire Drug Free Schools For Me Smells Like Piss Spirit Lieutenant Marion Cobretti I’ve Got The Curved Edge Cool Crimes Harambe’s Revenge Teenage Kicks (The Undertones cover)

Bandcamp