Teramobil – Magnitude Of Thoughts

Formé en 2010 à Montreal, Teramobil est la rencontre de Mathieu Bérubé et Alexandre Dupras, deux membres d’Unhuman (death technique) et de Dominic « Forest » Lapointe, bassiste d’Augury/ex-Beyond Creation. Pour qui apprécie la scène canadienne, la lecture de ces noms est l’assurance d’avoir du metal extrême de qualité supérieure. Dès les premières mesures de « Terahertz », pas de tromperie sur la marchandise, ça va vite et ça tricote bien sur toute la longueur du manche de leurs instruments à cordes… mais aucune vocalise à l’horizon !

L’occasion de pleinement apprécier l’incroyable technique instrumentale de notre trio. Les gars sont très loin d’être manchots et le prouvent au travers de sept nouvelles compos avant-gardistes entre death progressif (muet donc), math metal et free jazz. Le choc est rude au premier abord, c’est un amas de technique qu’on se prend en pleine face, des notes de partout, de la complexité riffique histoire de nous perdre dans des méandres bien agités (cela pouvant même créer une certaine ivresse chez l’auditeur…). Tout ça de la part de musiciens hors pair jouant souvent chacun distinctement sa partition, se complétant parfaitement avec celles de leurs camarades de jeu (mention à la basse qui est particulièrement audible… et incroyablement virtuose !).

Une prise de contact assez délicate donc, mais peu à peu, au fil des écoutes, les (dé)structures s’affinent et deviennent de plus en plus compréhensibles, les mélodies plus évidentes. L’ajout d’un orgue pendant le morceau-titre renouvelle le feeling développé par ces compos frénétiques. Idem pour « Thanatonaut » où l’illustre Luc Lemay (Gorguts) vient ajouter son incroyable toucher guitaristique à une partition déjà bien secouée.

Dissonances et groove font donc bon ménage dans ces sept compos pour lesquelles bien retenir son souffle sera nécessaire pour s’y immerger. En effet, quasi aucune possibilité de respiration ne sera possible pendant ce Magnitude Of Thoughts, seconde livraison du trio au réjouissant chaos qui devrait ravir les amateurs de Behold…The Actopus, Blotted Science, Sleep Terror et autres joyeusetés à technique supersonique au sein desquelles s’égarer devient un plaisir… ou une torture ! A vous de tenter et de choisir votre camp !

Terahertz Magnitude Of Thoughts Thanatonaut Deconstruct Metabolism Synchroton Exoteric The Armada

Bandcamp