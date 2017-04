Sycomore – Phantom Wax

La séparation d’Anorak aura été l’une des déceptions de l’année 2015, le groupe amiénois ayant signé des albums (ainsi que des concerts) excellents sans jamais avoir la reconnaissance qu’il mérite. Formé à la fin de la même année et comprenant deux de leurs membres (et un bassiste venant de Taman Shud), Sycomore aurait pu s’attaquer à un style similaire ou proche d’Anorak, or c’est vers quelque chose de plus groovy et massif que s’orientent ces arbres-là…

Les anciens Anorak ont ici troqué ici leur chaos frénétique pour un son plus massif et groovy. Un changement de fusil d’épaule qui n’affecte en rien l’efficacité des picards, en témoigne le démarrage « Miner Forty-Niner », du sludge avec de gros riffs puissants et un tempo n’hésitant pas à accélérer jusqu’à quelques blasts (s’accouplant parfaitement avec l’étiquette sludge). Sycomore évoque quelques groupes, Mastodon pour le groove de la plupart de ses riffs, l’aspect rageur mélodique du Kylesa des débuts mais aussi Junior Bruce pour le côté « condensé de ces deux aspects ».

Fort de sa recette, le trio déroule dix premières compos ravageuses, moins complexes que ce qu’Anorak produisait mais pourtant assez techniques (on soulignera le jeu plutôt alambiqué de leur excellent batteur) et contenant de nombreuses nuances évitant toute lassitude: l’énorme « Manticore » et ses relents death metal, « Indian Witch Doctor » et ses parties vocales psychédéliques ou encore « Headless Horseman » sensiblement dans la veine d’un Gojira. Bref, une ouverture d’esprit qui ne dénature en rien le caractère sludge, primant dans ce Phantom Wax. A peine plus d’une demi-heure pour ces dix titres introduisant un jeune groupe inspiré pour un excellent premier effort, à l’atmosphère aussi envoûtante que destructrice. Anorak est mort, vive Sycomore ! A découvrir et soutenir !

Miner Forty-Niner Bluestone’s Phantom Neandertal Monsters Of Devil’s Rock Jaguaro Manticore Hot Dog Water Headless Horseman Gator Ghoul Indian Witch Doctor Ape Man

