Bilan 2016 – Krakoukass

Trêve de blablas, faisons court cette année, pour simplement constater une fois de plus la richesse de cette année 2016 qui s’est achevée il y a peu. Le flot des sorties ne semble pas se tarir, il est donc toujours aussi difficile de suivre en temps réel les sorties, quand on ne se consacre pas à ça à temps complet. La conséquence de cela est double à mon sens : il est impossible d’arriver à un consensus dans l’équipe, et les tops individuels de chacun sont donc souvent assez différents d’une personne à une autre. L’autre impact, c’est qu’on n’a finalement pas encore terminé de découvrir des albums de 2016, et donc, comme c’est finalement un peu vrai chaque année, il s’agit d’un top « à date » qui peut évidemment changer dans les mois à venir.

Voilà en tout cas ce que je retiens personnellement de l’année à ce stade.

Les 3 albums de l’année

Entropia – Ufonaut : Dès que j’ai posé mes oreilles sur cet OVNI, j’ai su qu’il serait en très bonne position en fin d’année. Les polonais frappent très fort avec un album de post black aux accents psychédéliques qu’on pourrait rapprocher d’Oranssi Pazuzu, mais en moins ambiant et plus direct.

Perturbator – The Uncanny Valley : Je ne jurais que par Carpenter Brut jusqu’à cette année où j’ai enfin vraiment accroché à la musique du parisien de Perturbator. Ca tombe bien, James Kent a sorti cette année son meilleur album, de très loin le meilleur album du genre sorti cette année.

Barishi – Blood from the Lion’s Mouth : Clairement LA grande découverte de cette année pour ma part. Un groupe génial, qui a sorti en 2016 son deuxième album et qui semble s’amuser à croiser les genres pour se rendre inclassable mais néanmoins toujours passionnant. Le premier album est lui aussi largement de qualité, mais c’est surtout l’EP qui précède cet album et définit le style Barishi, qui est particulièrement excellent, à l’image du nouvel album.

Les autres albums de l’année (sans ordre particulier)

En bonus (ajoutés au Top sur le fil)

Katatonia – The Fall of Hearts

D’abord un peu indifférent à un album finalement peu différent des précédents, j’ai finalement succombé ces dernières semaines. Witherscape – The Northern Sanctuary

Autant le premier album de ce nouveau projet made in Dan Swano ne m’avait pas accroché, autant ce Northern Sanctuary, derrière ces airs un peu « facile » s’avère être au final un bien bel album qui passe bien l’épreuve des semaines. Helms Alee – Stillicide

Helms Alee ne déçoivent pas, après un pourtant excellent Sleepwalking Sailors. Highly Suspect – The Boy Who Died Wolf

Peut-être un poil moins bon que le premier album, The Boy Who Died Wolf n’en est pas moins la confirmation que l’on a bien affaire à de vrais talents, en particulier en la personne du chanteur du groupe, Johnny Stevens. Balance and Composure – Light We Made

Découvert grâce au camarade Beunz, un album qui marque apparemment un certain apaisement pour le groupe par rapport aux opus passés. Je m’y retrouve complètement! United Fruit – Eternal Return

Une belle découverte tardive que je dois à un top annuel 2016 paru beaucoup plus tôt que le mien. Un très bon disque de rock indé ça ne se refuse pas.

Les EP de l’année (sans ordre particulier)

Dead Congregation – Sombre Doom

Les grecs sont toujours bien installés au top du death old school. On en veut plus et vite! Ghost – Popestar

L’EP parfait pour compléter un Meliora qui avait justement pour seul défaut d’être un peu court.

Les flops de l’année

Biffy Clyro – Ellipsis : Ça c’est tout simplement LA grosse déception de l’année pour moi. D’autant plus que c’était certainement l’album que j’attendais le plus en grand fan du groupe que je suis. La simplification et popisation du son des écossais ne me parle pas du tout. Et puis les compositions sont tout simplement moins inspirées, et l’omniprésence de ballades d’une grande platitude, n’aide pas à adhérer à l’album. Tant pis pour moi.

Fallujah – Dreamless : Rien de honteux ou de mauvais en tant que tel, mais comme disent les québécois, tout cela est bien « plate ». Il ne se passe pas grand chose, l’album est juste simplement moins bon que son excellent prédecesseur.

Opeth – Sorceress: J’avais écrit à peu près la même chose, lors de la sortie du précédent album. Sorceress est certainement un très bon album pour qui adhère à la nouvelle orientation du groupe. Ce n’est malheureusement pas mon cas.

Vektor – Terminal Redux : Un 1/2 flop seulement en réalité, car l’album contient évidemment de très bonnes choses. Mais il est trop long, les morceaux s’étirent parfois au-delà du raisonnable, et l’on finit par s’ennuyer et être obligé de prendre un doliprane pour tenir le coup. Je préfère définitivement le premier album du groupe (Black Future).

Tove Lo – Lady Wood : Là encore un 1/2 flop car même si j’adore cette fille et qu’il y a quelques perles sur cet album (comme « True Disaster », le tube de l’année), il y a trop de morceaux dispensables ou ratés pour que l’album soit réussi au global. Le premier album de la suédoise reste donc très largement au-dessus (surtout dans sa 2ème version, « bleue »).

Meshuggah – The Violent Sleep of Reason : Meshuggah quoi… Sauf que la recette toujours aussi aride finit par lasser. L’album de trop en ce qui me concerne.