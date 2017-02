To The Wind – The Brighter View

Avec To The Wind on sait ce qu’on vient chercher. Le groupe de Seattle en est à son troisième album avec The Brighter View, mêlant une fois encore metalcore et hardcore mélodique. Une (quasi invariable) ligne de conduite que les fans des albums précédents suivront les yeux fermés, mais qui peinera toujours à convaincre les autres.

Non pas que The Brighter View soit un mauvais album, loin de là, il sonne simplement toujours un peu trop commun au style initié par le groupe. Il manque toujours un petit quelque chose pour faire décoller leur musique, ce qui est fort dommage car celle-ci respire pourtant la passion et une certaine sensibilité. Une optique qui ne change pas vraiment de ma vision lors de ma chronique de Block Out The Sun & Sleep: c’est toujours bien fait, bien puissant grâce à une production mastoc, les compos sont compactes et ultra efficaces grâce à ce « traditionnel » alliage de mélodies émotionnelles et de brutalité. Un cocktail qui s’avale d’un trait mais qui n’enivre pas vraiment, ça fait plaisir sur le coup mais après…?

Après on a tout de même quelques titres qui sortent du lot (le nerveux « Exposed » ou encore « Can’t Stay (My Love) ») et avec les autres misant tout sur l’efficacité des refrains (souvent chantés en chant clair), on obtient un The Brighter View qui se révèle comme un album somme toute honnête malgré son homogénéité et son criant manque de surprise. To The Wind saura rallier de nombreux fans de metal/hardcore à sa cause, peut-être réussira-t-il a en convaincre des nouveaux ? Rien de moins sûr mais qui sait ?

Temporary Escape Don’t Wanna Know The Brighter View New World Winding Down Exposed Can’t Stay (My Love) Only Way Hard To Live, Harder To Love Lay My Head

