Goresoerd – Antikeha

On ne connait pas très bien la scène balte par chez nous, estonienne plus particulièrement. Mis à part Loits et Tommy Cash dans un tout autre style, peu de groupes ont réussi à faire parler d’eux en dehors de leurs frontières. Goresoerd vient de Tallinn, la capitale, et a déjà sorti quatre albums depuis sa création en 2004. La signature du groupe sur Inverse Records et une distribution internationale pourrait bien l’aider à se faire connaitre, alors musicalement ça donne quoi ?

Sur ce Antikeha (qui signifie « anticorps »), Goresoerd prend une base death metal mais y incorpore un maximum d’influences extérieures, punk, groove, thrash, grind, etc. qu’il mixe à un univers brutal mais mélodique, avec quelques éléments atmosphérico-modernes dans le décor. Aussi, l’utilisation de leur langue natale s’ajoute au cocktail pour un rendu exotique sonnant très particulier, aussi scandinave que slave, aussi punk que pagan.

Les deux premiers titres donnent le ton, la variété est de mise et les refrains mélodiques avec présence de claviers sont très efficaces. Ces mélodies côtoient un aspect rentre-dedans personnifié par le vocaliste, impressionnant par sa volubilité, entre growls énormes, hurlements et chant davantage scandé (façon chant estonien traditionnel ?), il porte sur ses épaules l’entité Goresoerd tandis que ses comparses délivrent des rythmiques puissantes mais ouvertes (on retrouve même un break electro pendant « Valudes »).

Complètement grindcore à ses débuts, Goresoerd adoucit ici fortement son propos en y incorporant beaucoup de mélodies et livre un puissant cinquième album très original et finalement assez agréable. Une sympathique curiosité à découvrir.

Pohjast Neetud Antikeha Raamat Värd 66 Loikus Valudes Elajas

