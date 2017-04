Interview Employed To Serve

Fondé en Angleterre (du côté de Woking) en 2013, Employed To Serve ne cesse depuis d’arpenter les scènes européennes afin de partager leur chaos. Alors que leur nouvel album The Warmth Of A Dying Sun va sortir en mai prochain chez Holy Roar Records, Sammy (guitare, backings) et Justine (chant) ont gentiment répondu à quelques questions (par mail).

1. Salut, première question un peu basique pour débuter une interview, est-ce que vous pouvez nous présenter Employed To Serve ?

Sammy: Hey, alors je suis Sammy, je joue de la guitare et je fais les backings. Les autres membres du groupe sont Justine (chant), Rich (guitare), Jamie (basse) and Robbie (batterie).

2. Justine, vous êtes signés sur Holy Roar Records et je crois bien que tu es très impliquée dans le label, est-ce que c’est ton activité principale ?

Justine: Oui ça fera trois ans cette année que j’y bosse et l’année dernière je faisais ça à plein temps. Mais là j’ai un peu ralenti. Mais c’est toujours cool de partir en tournée et revenir pour bosser sur les sorties des albums des groupes desquels tu t’occupes !

3. Tourner est l’une des activités favorites d’Employed To Serve. Ces derniers mois, on vous a vu tourner en compagnie de Black Peaks puis avec Mare dans la foulée. Est-ce que ça ne vous fatigue pas à un moment ? Vous avez toujours la même excitation quand vous tournez ?

Sammy: C’est sûr que c’est crevant mais on adore ça ! On a été à la maison pour quelques semaines donc on a eu le temps de bien récupérer, on est carrément prêts pour la prochaine tournée. Mais la vie en tournée n’est vraiment pas pour tout le monde, ça peut être énormément de travail, très peu de sommeil, mais si tu kiffes jouer tous les soirs ta musique pendant 30-40 minutes, ça en vaut la peine.

Sinon on va déjà retourner sur les routes à la fin du mois, en Irlande cette fois avec nos potes de Heck, et on a bien hâte !

4. Votre nouvel album « The Warmth Of A Dying Sun » va sortir au mois de mai, le premier single que vous avez dévoilé sonne très à part par rapport à votre son habituel, plus lourd avec une touche très stoner/sludge. Est-ce que c’est une nouvelle facette que vous allez davantage explorer dans votre nouvel album? Au détriment de vos habitudes chaotiques?

Sammy: On a quelques titres sur le nouvel album qui ont une optique similaire à celle de « I Spent My Days » mais on a toujours beaucoup de passages chaotiques dans la veine de notre premier album. On a simplement voulu explorer d’autres pistes sur ce nouvel album parce qu’on ne voulait pas se répéter et écrire un « Greyer Pt 2 » si tu vois ce que je veux dire. Mais on avait quand même déjà laissé entendre quelques éléments dans ce style auparavant comme sur le titre « Cold As The Rest » qui est un morceau beaucoup plus lent que les autres.

5. Vous avez sorti une vidéo pour promouvoir ce premier single et il a vraiment une belle photo, qui l’a réalisé ? Aussi on peut voir à côté des « plans traditionnels du groupe en train de jouer » le récit d’un homme isolé/apeuré dans son appartement. Quel est le message que vous avez voulu faire passer ?

Sammy: La vidéo a été réalisée et montée par notre pote Rusty à South Of Devon Films. On connait Rusty car il joue dans un groupe qui s’appelle Helpless et qui est aussi signé sur Holy Roar Records, vous devriez d’ailleurs écouter ce groupe si ce n’est pas déjà fait. Sinon le morceau parle d’être bloqué dans un boulot merdique ou d’être face à une situation difficile dans la vie de tous les jours, et au lieu de savourer chaque jour, célébrer le fait d’être en vie, tu perds clairement ton temps. La vidéo montre que même si tu fais les choses sérieusement en tentant d’améliorer ta situation, les pensées négatives reviennent toujours jusqu’à ce qu’elles te consument.

6. Je suis sûr que vous avez déjà votre prochaine tournée planifiée pour promouvoir ce nouvel album, vous savez déjà avec quel(s) groupe(s) vous allez tourner ?

Sammy: Après notre tournée irlandaise avec Heck, on va revenir sur le continent fin mai/début juin en compagnie de Palm Reader. On va aussi participer au Arctangent Festival cette année, on a vraiment hâte d’y être ! On a d’autres tournées déjà prévues, notamment une en tête d’affiche en Angleterre, mais c’est encore trop tôt pour le révéler donc n’hésitez pas à jeter un œil à notre facebook pour être mis au courant de toutes ces dates à venir.

7. Après avoir tourné avec tant de groupes, vous devez avoir un grand nombre d’anecdotes de concert à raconter. Quel(s) groupe(s) a(ont) été la plus incroyable expérience live que vous avez vécue ?

Sammy: Celle-là elle est difficile parce qu’on a jusqu’à présent eu énormément de chance que tous les groupes avec lesquels on a joué aient été géniaux. Mais parmi mes temps forts personnels, je retiendrai surtout que faire notre première vraie tournée avec Funeral For A Friend a été une super expérience pour chacun de nous. On a aussi ouvert pour Biohazard la dernière fois qu’ils ont joué à Londres, je me rappelle encore mosher dans ma chambre en les écoutant (ce que je fais toujours), c’était un super moment. On a aussi tourné plusieurs fois avec Rolo Tomassi et ça s’est toujours super bien passé, c’est un de mes groupes favoris et je ne me lasserai jamais de les voir jouer. Enfin Black Peaks ont été tellement inspirants à regarder tous les soirs pendant la tournée avec eux, ils ont tellement de talent !

8. Et parmi vos propres prestations, laquelle a été la plus mémorable ?

Sammy: C’est vraiment dur d’en choisir une mais je dirais le HRX l’an dernier. On y a joué « Greyer Than You Remember » en entier et c’était l’une des foules les plus massives qu’on n’avait jamais eue devant nous ! Je me rappelle avoir pensé à nos tous premiers concerts à ce moment-là, ça fait vraiment quelque chose de voir le chemin parcouru, on peut en être fier.

9. Et au contraire, quelle prestation a été la pire ?

Sammy: Haha! Pour moi (et je pense que tout le monde sera d’accord avec moi), c’était un concert chez nous il y a quelques années. On jouait quelques nouveaux titres et on n’avait pas joué depuis un moment, du coup on a eu du mal, ça manquait de préparation. Mais j’essaye de conserver de manière positive mes mauvaises performances, parce que finalement on ne sait jamais comment le public les perçoit. Parfois vous avez été en-dessous de tout pendant votre set et là quelqu’un arrive et vous dit « c’était le meilleur set que j’avais jamais vu ! », puis une autre fois quand vous avez la sensation d’avoir tout déchiré, vous voyez directement à l’absence de réaction du public que c’est tout le contraire. Mais notre prestation à ce concert-là a été particulièrement naze haha!

10. Sammy, tu joues aussi dans Regurgitate Life (brutal death metal qui vient de sortir un nouvel album) et bien d’autres projets, comment tu arrives à être complètement impliqué dans tes projets alors que tu en as autant ? Tu trouves le temps de jouer avec tout le monde, de composer… de vivre ?!

Sammy: J’avoue que parfois je lutte un peu pour contenter tout le monde, et je lutte pour dormir aussi. Mais je suis quelqu’un qui n’aime pas rester assis trop longtemps et j’adore simplement jouer de la musique. J’écoute vraiment différents styles de musique heavy donc c’est impossible pour moi de ne me cantonner qu’à un style dans un groupe dans lequel je joue. J’ai donc besoin d’avoir plusieurs projets pour y mettre les plans qui ne marcheraient pas avec Employed To Serve. Comme tu l’as dit, en plus d’ETS, je joue dans Regurgitate Life et je suis aussi bassiste dans Renounced. J’ai aussi deux autres projets sur lesquels je suis actuellement en train de travailler – chacun aura des albums qui sortiront avant la fin de l’année.

11. Grâce à Holy Roar et à la qualité de ses signatures, vous côtoyez un maximum de très bons groupes. Desquels vous vous sentez le plus proche ?

Sammy: Il y a assez peu de groupes dans le roster actuel avec lesquels on ne s’entend pas. Je pense qu’on a quasiment tourné avec chacun d’eux et on a partagé la scène plusieurs fois avec pas mal d’entre eux. On ne peut pas être plus heureux de faire partie de cette écurie. Tous les groupes ont beau jouer dans des styles assez divers, on arrive quand même à se greffer sur les affiches et ça marche ! Je pense sincèrement que tous ces groupes sont géniaux et que vous devriez les découvrir tous !

12. Est-ce que vous pouvez me donner un top 5 de votre playlist actuelle ?

Sammy: Les albums que j’ai le plus écoutés dernièrement sont:

Carbomb – Meta

Candiria – 300 Percent Density

Strife – In This Defiance

Mount Eerie – Clear Moon

Helmet – Aftertaste

13. Merci beaucoup pour vos réponses et pour votre temps, je vous laisse le mot de la fin.

Sammy: Thank you my man, peace love and harmony xxx