Coupe Gorge/The Hammer – Split

Match franco suédois pour ce split entre Coupe Gorge et The Hammer. On avait déjà parlé de ces derniers dans la chronique de Vermin, découverte du hardcore prometteur de ces quatre jeunes suédois. Les voilà aujourd’hui associés à Coupe Gorge, groupe breton mêlant hardcore et street punk/oï et auteur de sa première démo en 2015.

La Suède ouvre les hostilités avec trois titres tirés de chutes de l’enregistrement de Vermin. Râle monocorde intact, riffs directs sur de très courtes durées (1 minute 35 maximum), The Hammer ne s’attarde pas en chemin et déverse sa rage avec sa véhémence caractéristique. Si vous avez apprécié l’EP précédent, vous vous y retrouverez sans problème dans ces trois nouveaux titres bien nerveux, dont le dernier, « Nothing Alike » nous gratifie de réjouissantes variations de vitesse ayant de quoi rendre fou n’importe quel pit !

Coupe Gorge prend le relais, tout aussi plein de nerfs et avec un chant en français. Cependant, le punk hardcore des bretons, bien que virulent et rageur, possède un surplus mélodique très accrocheur. C’est qu’on se laisse aller à scander « Fidèle ! » en même temps que les chœurs de ce très bon titre d’ouverture du même nom. Ensuite, du haut de ses 51 secondes, « Pieds et Poings Liés » offre pourtant un sacré break ralenti, de quoi introduire l’hymne qu’est « Sombre Désespoir », chant de révolte au refrain ultra fédérateur, les chœurs et l’imparable chorus de guitare valant à eux seuls l’écoute de ce split !

Qui aurait cru que des punks brestois auraient si bien matché avec des coreux de Göteborg ? Ce court split incitant à l’utilisation répétée de sa touche repeat nous montre combien Straight&Alert sait jouer les entremetteurs ! Un split chaudement recommandé !

The Hammer:

Swallow The Blood Dead At Birth Nothing Alike

Coupe Gorge

Fidèle Pieds et Poings Liés Sombre Désespoir

