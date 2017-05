Point Mort – Look At The Sky

Jeune formation parisienne formée en 2014, Point Mort comprend en ses rangs d’anciens membres de In The Guise Of Men, Parween et Escape From Paris. Le groupe sort avec Look At The Sky un premier EP à la lisière du post-hardcore et du screamo, mené par la voix habitée de sa charismatique chanteuse.

La tonalité de ce premier EP est donc forcément ténébreuse, la musique de Point Mort évolue principalement du côté de la rage et des nerfs mais n’oublie pas d’y inclure pas mal de sensibilité, comme par exemple de poignants passages en chant clair (comme pendant « Make The Loop Circle Flat » ou plus franchement pendant « Earth Descent »). De par la présence d’une demoiselle derrière le micro et le style abordé, entre déversements de violence et atmosphères habitées, on ne peut s’empêcher de rapprocher Point Mort d’Oathbreaker, or les parisiens parviennent à faire oublier cette évidente influence par la qualité de leurs compos.

Sinueuses et contrastées, ces dernières sortent des schémas couplet-refrain et évoluent, nous offrant d’intenses claques (notamment « Plastic Rainbow » entre attaques quasi black metal et mélodies vocales (sur)prenantes, ou bien l’éblouissant final « Laberinto »). La recette concoctée par le jeune groupe est déjà bien maîtrisée, la fragilité rencontrant la violence dans un ahurissant fracas, souvent au milieu de blasts assassins.

Une bien bonne surprise que ce Look At The Sky, trop court EP sublimé par un son aux petits oignons signé Sylvain Biguet (Comity, Revok…) et masterisé par Nick Zampiello (Isis, Rosetta…). Point Mort ne devrait certainement pas y rester bien longtemps tant ce premier EP se montre plein de promesses. En espérant en entendre une suite très prochainement, en d’autres mots: qu’ils passent la seconde ! (désolé)

Ophelia Make The Loop Circle Flat Earth Descent Plastic Rainbow Laberinto

Soundcloud