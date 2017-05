Slagduster – Deadweight

Près de sept ans après Nature.Humanity.Machine, les canadiens de Slagduster reprennent enfin du service armés de neuf nouvelles compos aux ingrédients carrément alléchants. Effectivement, quand on jette un coup d’œil au name-dropping leur servant d’inspirations, celui-ci donne particulièrement envie de se pencher sur Deadweight ! « For fan of Gojira, Sikth, Meshuggah, The Dillinger Escape Plan, Between The Buried And Me« , avouez qu’il y a pire !

Slagduster officie donc dans un metal à la fois complexe et groovy, délivrant des riffs à la féroce complexité, toujours inventive. En effet, les groupes cités en influences ne sont pas loin, des vocalises rageuses façon Sikth aux riffs évoquant réellement un bon mix de tous ces groupes (souvent avec le côté « jumpant » de Gojira), le groupe de Big Forks régurgite ces influences dans une dynamique réjouissante malgré la longueur relative de chacun des titres de ce Deadweight, entre 4 et 5 minutes en moyenne, mais avec les nombreux changements rythmiques, ça peut paraître plus long ! Totalement imprévisibles, les neuf titres de ce second album sont servis par de talentueux guitaristes, multipliant les trouvailles mélodiques ou groovy. Ils confèrent à Slagduster une forte identité, marqué de riffs inspirés en saccades et soli imparables (le final de « Mushroom Stomp »).

Deadweight, même avec ses inspirations marquées, est un album ne ressemblant à aucun autre. Technique irréprochable, progressions souvent surprenantes, mais les compos se perdent parfois dans des méandres difficiles à suivre (l’auditeur pouvant parfois se perdre lui aussi !). Un léger bémol (inhérent aux styles pratiqués) qui ne ternira pas la bonne impression générale laissée par ce nouvel album exigeant, réservé aux amateurs de chemins tortueux.

Soldiers Of Meth Peeping Ron Profane Puppet Mother’s Milk Mushroom Stomp On All Fours Cheer Up Clown Ivory Into Coal Untouchable

