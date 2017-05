Terror – The Walls Will Fall

Est-il encore nécessaire de présenter Terror ? Le combo de Los Angeles fait rimer son nom avec hardcore depuis ses débuts en 2002, proposant à chaque fois des sorties réjouissant les amateurs de pits enflammés sans pour autant sortir de ses habitudes, la preuve avec The 25th Hour, sorti il y a deux ans.

Récemment signé sur Pure Noise Records (qui récupère là une nouvelle pointure du hardcore après First Blood), Terror signe un EP cinq titres fidèle à leur son, tout en nerfs et agression, toujours personnifiés par le vocaliste Scott Vogel. « Balance The Odds » démarre par un gros mid-tempo dans l’esprit NYHC, bref toujours dans l’efficacité et l’authenticité, une bonne entrée en matière. Choisi comme single, « Kill ‘Em Off » nous balance ensuite des chœurs virils sur des riffs thrashy, en moins de deux minutes s’il vous plait.

Le titre éponyme « The Walls Will Fall » poursuit avec une énergique rythmique punk avant de muter vers quelque chose de plus groovy. Pour « No Love Lost », Terror prend un peu plus de temps pour déverser sa rage, décuplée dans ce titre idéal pour mettre n’importe quel pit en fusion. Enfin, c’est une cover de Madball, « Step To You » qui termine cet EP, un bref hommage à la bande de Freddy Cricien plein de hargne.

Rien de nouveau sur ce nouvel EP, on sait pourquoi on vient ! Terror n’est pas du genre à vouloir surprendre et s’adresse directement à ses fans (et ils sont nombreux). Qu’on l’aime ou non, le groupe montre qu’il est l’un des leaders d’un genre et que son statut n’est pas près de changer.

Balance The Odds Kill ‘Em Off The Walls Will Fall No Love Lost Step To You (Madball cover)

