Youth Killed It – Modern Bollotics

Youth Killed It est une toute jeune formation originaire de Norwich (UK). Les cinq gaillards n’ont pas chômé puisque seulement quelques mois après leurs débuts (en 2016), les voici qui débarquent avec un contrat (avec Rude Records) et Modern Bollotics, premier album mêlant (indie) rock, punk et même des éléments hip hop, le tout avec un côté divertissant et sans prise de tête venant des lyrics…

L’humour fait en effet partie intégrante du projet, rien qu’avec le titre d’ouverture « (Jean-Claude) Van Mann », son riff simple mais entêtant et le flow fougueux du chanteur Jack Murphy (au phrasé « so british » typique, rappelant dans un autre genre celui du chanteur de Hadouken), on sent de suite que les anglais tiennent une recette perso donnant la patate (ou la pêche si vous êtes plus branché fruits que légumes). Même effet avec « Popstar » au riff ressemblant à tant d’autres mais à l’énergie mélodique d’un single en puissance, chose qui se répétera tout de suite après avec « Lads In Love », titre davantage pop-punk à l’efficacité toute aussi redoutable.

Les titres passent et s’inscrivent dans la même lignée: fraîcheur, simplicité et refrains aux mélodies sachant rester catchy quoi qu’il arrive. Les musiciens parviennent à transmettre leur sympathie via une pop-punk ouverte. Le ton est assez funky la plupart du temps tandis que les guitares, même si les riffs principaux sont souvent bateaux, nous gratifient de quelques chorus un peu plus aventureux comme pendant « Fudge », le solo de « Ain’t Ready For It » ou le slow « Thanks For Coming » (même si ce dernier est un poil putassier, ça fonctionne toujours).

Immédiat et facile d’accès, Modern Bollotics est le genre d’album idéal pour le retour des beaux jours. Plus simplement, on tient là une B.O parfaite pour votre été, été qu’on vous souhaite aussi peinard et joyeux que cet album.