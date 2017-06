Abkehr – In Asche

Abkehr est un mystérieux duo formé en 2015 en Allemagne et repéré par Sentient Ruin Laboratories. In Asche est leur première sortie contenant quatre titres faisant entre 6 et 7 minutes d’un black metal atmosphérique de très bonne facture, froid et tranchant (qui a dit dépressif ?), mais enrobé d’un côté épique ultra efficace.

Les deux allemands connaissent leurs classiques, cela s’entend. Ils ont opté pour un son bien raw, bien authentique, et déversent un flot quasi continu de riffs en tremolo accompagnés de blastbeats et d’une bonne voix de corbeau énervé dans le fond. Un côté roots qui ravira les amateurs de trve black mais qui ne doit en aucun cas décourager les autres, car In Asche possède un sens de la mélodie particulièrement prenant, rejoignant d’hypnotiques variations rythmiques (« III »).

En résultent quatre compos fleurant bon l’âge d’or du genre sans pour autant paraître datées ou trop proches de leurs références. Car des classiques du black metal (dépressif ou non) reviennent en tête à l’écoute de cet EP: on pense tour à tour à Judas Iscariot, à Wigrid, à Craft (époque Terror Propaganda), voire un peu à la scène cascadienne actuelle pendant le superbe « IV ».

Sans artifice ni auto-parodie, Abkehr remet au goût du jour le black metal dans sa version dépressivo-atmosphérique pour une première sortie qui dénotera à coup sûr dans le paysage des sorties du genre actuelles grâce à son côté jeune fougueux côtoyant celui du « respect des anciens ». Une chouette découverte à écouter sur support K7, cela va de soi !

I II III IV

