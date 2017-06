Tornado Kid – Hateful 10

Et si le renouveau du southern rock passait par la Russie ? Une question qui peut paraître incongrue mais qui peut se poser à l’écoute de ce premier album de Tornado Kid, groupe de Saint-Petersbourg qui a façonné sa musique au son des classiques du genre (ou pas), Motörhead, Wilson ou Everytime I Die (en version plus accessible).

Compilant dans ses lyrics tous les clichés inhérents au style (filles de joie, flingues, picole), Tornado Kid balance dix titres énergiques et simples d’accès aux riffs hard rock parfois un brin stoner, incisifs mais accrocheurs (avec quelques soli pas piqués des hannetons en complément) surplombés par un chanteur alliant puissance et maîtrise mélodique. De l’entraînant « Whiskey Beer Anthem » à « Retired Cowboy » et ses chœurs chaleureux en passant par le rageur « Killer Song » (titre se rapprochant le plus d’ETID) ou encore le groovy « Hunger », les titres passent et conservent leur côté pêchu le temps de cette (grosse) demi-heure.

Hateful 10 ne se veut pas révolutionnaire, il s’agit du genre d’album frais et instantané qui s’écoute en fond pendant une soirée arrosée comme en voiture si on veut gentiment secouer la tête en allant au boulot. Après The Barber, voilà un nouveau groupe russe qui incitant à enfiler des santiags pour aller aussi s’enfiler quelques godets de Jack au tripot du coin.

Whiskey Beer Anthem Silver Or Lead Killer Song Rough And Tumble Whorehouse Hunger The Many Faces Of Psycopath Old World Blues The Wolves Retired Cowboy

Bandcamp