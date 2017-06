Wolfbrigade – Run With The Hunted

Référence ultime en crust/d-beat, Wolfbrigade sort avec Run With The Hunted son sixième album, ou bien son neuvième si on prend en compte les sorties sous leur nom précédent: Wolfpack (sans compter leurs multiples splits, EPs et compilations). Même si le groupe a bien ralenti son rythme de production (cinq ans depuis Damned, leur précédent méfait suite à leur reformation), l’attente valait la peine puisque ce nouvel album est simplement dévastateur.

Le crust dit « de salon » joué par le quintet suédois est toujours aussi dévastateur et mélodique à la fois, réussissant à vous entraîner sans effort dans des riffs sauvages et des rythmiques souvent dans le rouge. Wolfbrigade n’entend pas renouveler sa recette, reprenant avec simplicité tout ce qui fait l’efficacité du style dans une frénésie particulièrement épique (« Warsaw Speedwolf », « No Reward » et tant d’autres). Mené par sa voix arrachée typique, Run With The Hunted est une nouvelle offrande ravageuse de la part de ces vieux de la vieille, crusts avant tout, mais animés d’une passion pour le metal/rock’n roll plus traditionnel, l’influence Motörhead apparaissant pendant des titres comme « Kallocain » ou « Return To None ».

Aucune surprise à l’horizon mais un album réjouissant de A à Z, l’aspect hargneux et épique ne quittant jamais ces dix nouvelles compos magnifiées par une production bien fat (signée par la paire Fredrik Norströrm et Henrik Udd d’une part, Tomas Skogberg de l’autre). Wolfbrigade demeure donc au sommet de son art et du genre. Crust un jour, crust toujours ! Tuerie.

Nomad Pack Warsaw Speedwolf Lucid Monomania No Reward Kallocain Return To None War On Rules Feral Blood Under The Bell Dead Cold

Bandcamp