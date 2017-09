Bereft – Lands

Premier full-length pour Bereft, quartet du Wisconsin influencé autant par le doom classique, ses variations post-metal/sludge ainsi que par le metal extrême. Repéré par Prosthetic Records après une démo (2013) et un EP (Lost Ages – 2014), le groupe de Madison revient sur la route avec quatre titres pour 3/4 d’heure de son, de quoi trouver le temps long si l’on a des difficultés à accrocher…

« We Wept » et ses treize minutes au compteur ne vont pourtant pas attendre pour nous hypnotiser. D’accord, la rythmique est (très) lente, les riffs rampent en traînant leur volumineux bide à bière tout en soufflant un fuzz faisant agréablement vibrer le bas-ventre, mais le tout captive par son atmosphère évolutive, ses vocaux (tantôt hurlés, tantôt clean) et son aura mélodique imparable. Du haut de ses huit minutes et demi, « The Ritual » est le titre le plus court de cet album (!), assez de temps pour délivrer un titre haut en couleur entre son intro quasi acoustique suivi d’un post-rock lancinant puis d’un black/death metal rageur (même dans ce registre les mecs assurent) pour enfin mieux conclure par un sludge à l’ambiance renversante (surtout les deux dernières minutes avec ce ralentissement final glacial !).

« In Filth » plante à nouveau un décor des plus sombres le temps de (presque) neuf minutes durant lesquelles le vocaliste nous gratifie de ses plus puissants hurlements (accompagnés de growls de temps en temps). Les riffs sont ici parmi les plus pesants que Bereft possède en rayon mais cela manque un peu de nuances par rapport aux deux premiers morceaux pour totalement envoûter. Enfin « Waning Light » vient nous achever avec son quart d’heure synthétisant tout ce que le groupe sait faire de mieux, de son intro post aux faux-airs de Cult Of Luna à ses multiples variations, tendues puis plus apaisées jusqu’à ce magistral final à la mélodie bouleversante.

Lands est un excellent début pour cette jeune formation sur laquelle les fans de doom, sludge et post-trucs à haute teneur atmosphérique devraient se pencher. Très solide.

We Wept The Ritual In Filth Waning Light

Bandcamp