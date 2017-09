Can’t Swim – Fail You Again

Les jeunots du New Jersey font leur retour un an après Death Deserves A Name, premier EP assez bancal mais qui contenait tout de même quelques bonnes choses. Fail You Again, premier full-length du groupe, se présente sous les mêmes apparats: une cover portrait d’une jeune femme (la même que celle de l’EP ?) et un mix de pop-punk et de (gentil) post-hardcore.

Comme sur l’EP, c’est par un titre musclé que les hostilités débutent: « What’s Your Big Idea? » est une entrée en matière très dynamique servie par un refrain ultra fédérateur. Puis le même phénomène que sur l’EP se produit, Can’t Swim choisit la voie mélodique plutôt que la nerveuse, des mélodies cette fois beaucoup plus travaillées donc très agréables à l’oreille. Le groupe a beau reproduire le schéma présent dans son EP, le sirop de glucose a semble-t-il été remplacé par de la stévia car dans son ensemble, Fail You Again ne souffre pas de l’effet « étouffe-chrétien » dont le groupe nous gratifiait sur l’EP.

On trouve aussi sur ce nouvel album quelques touches plus douces-amères comme sur « Quitting », bien dans l’esprit d’un Balance And Composure, dont la retenue contraste avec le côté joyeux juvénile habituel du groupe (une impression qui reviendra à d’autres reprises comme pendant l’excellent « Molly’s Desk »). Le reste des titres demeure efficace, bien moins sirupeux qu’auparavant.

Au final ce Fail You Again montre une belle progression de la part de Can’t Swim, nous offrant une palette plus diversifiée, des titres plus structurés aux mélodies moins surjouées. On dirait bien que des leçons de natation ont été prises !

What’s Your Big Idea? We Won’t Sleep $50,000,000 Friend Quitting Hey Amy Stranger One Shot Kid Show Me Molly’s Desk All The Moves We Make Are In The Dark

