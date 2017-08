Sun Q – Charms

Après un EP sorti en 2015 et de nombreux singles (dont un de Noël), Sun Q passe au long-format avec ce Charms. Et du charme il y en a pas mal dans ce premier album des moscovites, notamment sa chanteuse Elena Tiron, ravissant argument de vente pour le groupe qui la place souvent seule sur ses photos promo. Sa voix est elle aussi plutôt séduisante puisque elle se marie parfaitement avec les compos aux accents garage/psychés distillées par ses trois comparses (voire plus, car cet album contient pas mal d’invités).

Mélangeant stoner, blues et rock garage avec un fond psychédélique, Sun Q aurait semble-t-il voulu vivre pendant les années 70, leurs références étant clairement du côté de Led Zeppelin dont on retrouve à multiples reprises des réminiscences (en fait dès l’ouverture « Petals And Thorns », véritable tube en puissance). Aussi le feeling psyché se voit renforcé par l’utilisation d’un orgue Hammond, de claviers à l’ancienne (« Space », « Circus Is Coming », très réussis dans leur genre) et même d’un saxo. En résultent des titres variés, très agréables malgré leur longueur.

Habituellement assez peu amateur du style, je me suis laissé séduire par l’ambiance plutôt envoûtante de ce premier album, tout comme par la puissante prestation de sa charismatique chanteuse. On aurait difficilement parié sur leur nationalité tant le style est dominé par les Etats-Unis et la Scandinavie, mais force est de constater que même les russes se défendent aussi plutôt bien en terres psychédéliques. Sympa !

Petals And Thorns After This Dancing Souls Secret Ways Space Jimmy The Pirate Circus Is Coming Plankton Winter Lady

