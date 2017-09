Crafteon – Cosmic Reawakening

A l’instar de l’oeuvre de Tolkien, celle de Lovecraft a elle aussi toujours été une belle source d’inspiration pour de très nombreux groupes de metal (par exemple The Great Old Ones). Venant de Denver, Crafteon kiffe tellement l’auteur américain qu’il en a mis la moitié de son patronyme dans son nom de groupe. Quant aux lyrics, ils sont totalement axés sur l’ouvrage de l’écrivain, histoire de totalement justifier le concept (avec Chtulhu en prime sur la cover). Et musicalement au fait, ça donne quoi ?

Crafteon joue du black metal, pas du true, cru ou minimaliste mais du black enrichi en tremolos mélodiques et en cavalcades entraînantes, menés par une voix de corbeau (parfois death aussi). Preuve directe avec « The Outsider », ouverture faisant fortement penser à un Emperor qui aurait perdu ses claviers, cela n’invente absolument rien mais cette mise en bouche est surpuissante et réjouissante. La suite de ce Cosmic Reawakening fait varier vitesses et ambiances sans pour autant négliger les qualités mélodiques de Crafteon. De mid-tempos (« The Colour Out Of Space ») en accélérations plus radicales (l’excellent final de « From Beyond »), avec parfois un petit côté épique pas dégueulasse (l’entêtant « The White Ship », quasi viking ou encore le très bon final « The Whisperer In The Darkness », plus proche d’un Immortal ou d’un Inquisition), les quatre peinturlurés/encapuchonnés livrent une prestation plutôt convaincante.

Sans être vraiment impressionnant, ce premier album de Crafteon fait passer un bon moment en dépit d’une production un peu étrange (on entend énormément la basse, pas tellement la batterie). La bande à Lord Mordiggian (!) nous avait annoncé qu’elle « worshipait » Lovecraft, elle aurait aussi pu ajouter Dissection à son tableau (les amateurs devraient être conquis). Très sympa.

The Outsider What The Moon Brings The Temple Dagon The Colour Out Of Space The White Ship From Beyond The Whisperer In The Darkness

