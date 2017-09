Krvvla – M – N

Originaire de Minsk (capitale de la Biélorussie), Krvvla est un jeune trio actif depuis 2015. Pour ses débuts enregistrés, le groupe a souhaité faire les choses en grand. En effet, M est le premier volet d’une trilogie et N, sa suite, a déjà été livrée, tandis que le dernier chapitre (qui s’appellera vraisemblablement O ?) verra le jour début 2018. En attendant, focalisons-nous sur ces deux premiers volumes à la cover noire, à l’image de la musique jouée par les biélorusses ?

Oui… et non. En effet le groupe officie dans un black metal à tendance « post » totalement instrumental. « Mudra », premier des six titres de M (portant tous un mot commençant par la lettre M), est une lente intro façon post-metal. Rien à voir avec la déflagration « Mørkt » qui va suivre ! Ce titre particulièrement épique démontre que même en étant muet, il est possible de faire du black metal de qualité. L’enchaînement avec « Menace » est d’ailleurs fort bien équilibré, entre ses changements de tempo plutôt fluides, sa guitare nerveuse et très à l’aise dans ses cavalcades hypnotiques, sans parler de la batterie, métronomique et toujours en place, et de la basse un brin en retrait, mais tout à fait audible, complétant parfaitement le tableau.

Après un « Mute » reprenant la mélodie ralentie de l’intro, « Malice » puis « Maim » terminent ce premier EP dans un tourbillon frénétique de blasts et de tremolos enivrants, dessinant de puissantes mélodies immergées dans une onde glaciale. Un premier effort doté d’une très bonne production et déjà un beau potentiel accrocheur malgré l’exigence du style pratiqué.

N n’est constitué que de trois titres, eux aussi débutant par la lettre figurant sur l’album. Entre M et N, il n’y a pas de différence stylistique, seulement dans ce second volet figure « Negate », titre dense de plus de six minutes pendant lesquelles l’hypnose fonctionne à plein régime, enfin avec une forte touche d’épilepsie car la vitesse est très souvent dans le rouge ! (en dépit d’un final plus en retenue). Les deux autres titres « Narrate Pt.1 et Pt.2) valent tout autant le détour, grâce à l’alchimie de leurs parties « calmes » (avec quelques arpèges envoûtants dans la Pt.2) et des émotions dégagées par les tremolos supersoniques délivrés par Krvvla.

Bref, ces deux mystérieux EPs (qui auraient très bien pu n’en être qu’un seul tant ils sont complémentaires) sont de belles déferlantes de technique et de feeling. Une chouette découverte (ou plutôt deux !) venant d’un pays très discret en terme de musique, et déjà de fortes attentes pour le volume 3 de cette trilogie !

