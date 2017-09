SphereDemonis – The Revelation Of The Pyramids

Formé en 2013 du côté de Moscou, SphereDemonis aura attendu quatre ans pour sortir un véritable premier album. Le quintet russe puise son inspiration autour des civilisations accadiennes et sumériennes qu’il met en musique dans un mix de death metal (mélodique comme brutal) et de deathcore plus moderne, le tout surplombé d’un côté symphonique.

Il semble que les russes regardent un peu à l’ouest, vers la Pologne plus précisément. En effet, The Revelation Of The Pyramids aurait fait illusion au sein de la scène locale tant il fait la jonction de la mélodie et de la violence comme il est coutume pour de nombreux groupes du coin comme Decapitated ou Yattering. Une signature sonore typique tempérée par des accès carrément deathcore, pas vraiment mis en avant mais tout de même présents dans les quelques breakdowns que l’on trouve ça et là. L’atmosphère sombre et dévastatrice est complétée par cet aspect symphonique cherchant à faire basculer la musique du groupe vers quelque chose de plus martial tout en étant finalement accessible.

Mené par un vocaliste (très en gorge) plutôt convaincant, ces huit compos laissent régulièrement intervenir une seconde voix, claire dans un registre typiquement heavy metal, celle-ci permet à la musique de SphereDemonis de ne jamais se complaire dans la brutalité à vide. Et pourtant, cette voix apparaît un peu trop en décalage avec la puissance délivrée à côté, peu amateur de ce genre de timbre vocal, ses interventions deviennent malheureusement vite éreintantes (même si elles passent encore dans un titre comme « I Choose You »).

Dommage car le reste, sans pour autant révolutionner les genres dont le groupe s’inspire, tient totalement la route entre sa qualité de composition, de technique instrumentale irréprochable (avec quelques soli plutôt inspirés), ainsi que par son atmosphère mêlant gros groove et harmonies. Un très honorable premier effort à découvrir.

The Path Of The Righteous From The Depths Behold The Hypnotic I Choose You Rage Array Transeptum Eternal Rest Gray Pyramids Three Secrets Of Ishtar Risen In The Sanctuary

