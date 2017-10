Four Year Strong – Some Of You Will Like This, Some Of You Won’t

Dans le genre « Merci Captain Obvious ! », Four Year Strong frappe fort avec le titre de son nouvel album. Sans déconner, les gens auraient des goûts différents donc il est possible que ça plaise à certains d’entre eux alors que d’autres n’aimeraient pas ? Quelle révélation ! Trêve d’ironie, il y a bien une raison pour laquelle le groupe du Massachusetts a décidé de donner ce nom à son dernier album, c’est que leur son « pop punk meets punk hardcore » (aussi connu sous le nom « easycore ») connait ici une révolution de taille.

En effet, le groupe a décidé ici de réinterpréter de façon acoustique certains de leurs titres, un traitement qui sera d’ailleurs similaire pour quelques raretés/faces-B. Habituellement basées sur une alliance d’énergie (autant vocale que musicale) et de gros son, ces compos prennent ici une dimension plus intimiste et émotionnelle. Dès l’introductif « It Must Really Suck To Be In Four Year Strong Right Now », on se rend compte du fossé qu’il y a avec l’originale. On retrouve ici du piano et un chant plus en retenue, de quoi contraster avec les traditionnels breakdowns typiquement metalcore.

La suite de cet album unplugged est riche en arrangements, on sent que Four Year Strong ne s’est pas contenté d’allumer un feu de camp et de débrancher sa guitare, entre la modernité mélodique de « Go Down In History », l’utilisation de la mandoline comme sur « We All Float Down Here » (au goût folk plus prononcé), la belle énergie de « Who Cares » ou les harmonies vocales sur le bluesy « Abandon Ship ». Du coup cet album s’écoute sans déplaisir même si l’on décroche par moments (ça manque un peu… d’électricité, dans les deux sens du terme). Cet album compte aussi deux titres inédits: « Nice To Know », titre plutôt gentillet où l’on retrouve un glockenspiel, et « Let Me Down Again », un peu moins convaincant avec son imposante production radio-friendly.

Bref, si vous appréciez la pop-punk quand elle est finement arrangée ou que vous êtes déjà un fan du groupe, il est possible que vous fassiez partie de la catégorie « première partie du titre de l’album », et si ce n’est pas le cas, vous ferez partie de la seconde. A mon humble avis, les gars de Four Year Strong auraient dû en ajouter une troisième pour ceux qui, comme moi, sont « Some with their ass between two chairs », trouvant cet album certes sympathique mais tellement anecdotique…

It Must Really Suck To Be In Four Year Strong Right Now Heroes Get Remembered, Legends Never Die Go Down In History We All Float Down Here Nice To Know Who Cares Let Me Down Again Stuck In The Middle Abandon Ship Your Ego Is Writing Checks Your Body Can’t Cash This Summer Session For Our Fathers

Bandcamp