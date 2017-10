Grog – Men Of Low Moral Fiber

Formé en 2015, Grog est un duo italien basse/batterie/claviers appréciant ajouter de l’expérimental à son noise rock instrumental. Après un premier EP (Your Satisfaction, is our best reward) sorti l’an dernier, les deux gars de Reggio Calabria reviennent avec un second dans sa lignée.

Après l’intro « The Great Jeeg Of The Sky » au son de synthé à l’ancienne, les choses sérieuses peuvent débuter. « Got ham » nous offre une chouette joute entre la basse et la batterie, ce titre tout simple en apparence délivre un sacré groove grâce à la basse tantôt clean, tantôt saturée (moments correspondant à l’emballement de la batterie). Plutôt sympa même si ce titre donne l’impression de ne pas être terminé vu que le son se coupe net. Ce qui ne sera pas le cas de « Give More Water, Please Everybody », titre contenant bien plus de variations, grâce à l’apport du synthé apportant une discrète touche jazz sous réverb, complétant idéalement l’hypnotique ligne de basse.

L’ajout mélodique entrepris sur ce titre va se voir démultiplié sur « L.A. Crime », où le duo déploie cette fois une sorte de post-rock assez langoureux. Le calme de cette douce mélodie se voit rejointe par le clavier en seconde partie de morceau, un clavier dont les notes quasi spatiales s’accordent une nouvelle fois parfaitement avec la basse tandis que la batterie se tait. Il ressort de ce titre quelque chose de moins mécanique, de moins noisy mais plus émotionnel, une nouvelle corde assez étonnante à ajouter à l’arc de Grog.

Ce court EP est au final surprenant, Grog nous montrant ses multiples facettes en quatre titres (enfin, trois et une intro). Souvent minimaliste, parfois plus sauvage quand le duo se lâche, toujours intéressant quelle que soit la tonalité, Men Of Low Moral Fiber est une jolie découverte malgré son léger goût d’inachevé. Mais les qualités entrevues ici devraient certainement convenir à un format plus long, à suivre.

The Great Jeeg In The Sky Got Ham Give More Water, Please Everybody L.A. Crime

Bandcamp