Insurrection – Extraction

Formé en 2003 du côté de Gatineau (Québec), Insurrection est un groupe de death metal un peu dans l’ombre en comparaison avec ses collègues/voisins Beyond Creation, Gorguts ou Cryptopsy. Pourtant le quintet de beaux barbus, déjà responsable de trois albums auparavant, mériterait une reconnaissance similaire tant leur son impressionne. Mixant death et thrash avec une technique supersonique et un chant guttural mi-anglais, mi-français, ce qui apporte une certaine originalité.

« System Failure » donne le ton dès les premières mesures. Insurrection frappe fort, mélangeant riffs plutôt complexes mais constamment groovy tandis que l’aboyeur en chef se révèle particulièrement bestial. L’impression de puissance dévastatrice est d’autant plus accentuée par la prod de Pierre Rémillard (Beneath The Massacre, Martyr, Despised Icon etc.), renforçant l’aspect moderne et l’intensité des mélodies dégagées par le groupe.

On retrouve tout au long de ce Extraction du riff très groovy et des réminiscences à différentes écoles: du death plutôt old school (sur « Onward To Extinction » par exemple) à du death/thrash technico-moderne dans la lignée des trop méconnus Centaurus-A pendant le très bon « Le Prix à payer », premier titre chanté en français de cet album. L’usage du français qui est donc une petite curiosité sur cet album, d’autant plus que le vocaliste Stef Jomphe l’emploie de façon plutôt intelligible.

Bref, le mélange de férocité et de mélodies plutôt catchy (mais toujours complexes) est parfaitement maîtrisé par ces virevoltants québécois, livrant là un très solide quatrième album qui devrait faire frénétiquement secouer quelques têtes.

System Failure Onward To Extinction Pull The Plug Le Prix à payer The Eulogy Of Hatred Parasite Le pesant d’or Misère noire Assassins Data Extracted… End Transmission

Bandcamp