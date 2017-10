Leucosis – Liminal

Sentient Ruin Laboratories semble toujours décidé à signer les groupes intéressants à tour de bras. Si je vous avais récemment parlé de Hell et de son sludge/doom horrifique, le prolifique label d’Oakland a depuis réussi à attirer dans ses filets de nouveaux groupes de qualité. Qu’il s’agisse de groupes réputés comme Acephalix ou de jeunes pousses inconnues (Calques par exemple), le label semble toujours habité par cette envie de trouver des perles (noires, bien entendu). Pleins feux aujourd’hui sur Leucosis, groupe de black metal de Santa Cruz.

Ce duo issu de l’underground californien signe avec ce Liminal son troisième long-format (accessoirement son premier sur un label). Un album qui débute en fanfare avec « Bereft » et ses dix minutes (pile poil !), un premier titre dense et baigné dans une atmosphère dépressive mais parvenant à rester mélodique (un peu à l’islandaise) tout du long, de sa première partie sauvage comme dans ses mutations, ses accalmies « post » à ambiance pas si confortable au surprenant final sludge devenant enfin plus aérien. Des noms comme Ash Borer, Altar Of Plagues ou Downfall Of Gaia viennent à l’esprit, Leucosis sortant du « pur » black metal pour l’allier à la lourdeur émotionnelle du post-machin-sludge. Des envies qui sont d’ailleurs immédiatement confirmées par l’interlude instrumental « (Untitled) », complètement raccord.

« Saturnal » prend la suite de manière plus abyssale. De son intro instrumentale jusqu’à l’arrivée des vocaux difficilement perceptibles, ce second véritable titre est aussi urgent que pesant, toutefois on parvient à retrouver ce petit côté aérien (enfin très léger) via la guitare lead. Comme chez Ash Borer, Leucosis a la particularité de ne pas avoir de bassiste, ce qui leur permet de sonner plus cru. Un parti pris qui va parfaitement de pair avec le sentiment d’urgence qui se dégage de leurs compos, les changements rythmiques étant légion, on arrive quand même à rester alerte.

Après un très court nouvel interlude sans-titre (donc dispensable), Leucosis vient enfoncer le clou avec « Manifest ». Si l’intro intrigue avec son onde mélancolique et son enregistrement vocal, la suite revient à ce black metal nerveux mais atmosphérique dans la lignée d’un Weakling, un titre qui perd en clarté et qui nous entraîne inexorablement dans ses torrents glaciaux.

Comme très souvent avec ce label, la découverte se veut réjouissante. C’est bien le cas avec Leucosis qui démontre un véritable savoir-faire en matière de black metal atmosphérique aux incartades post brillamment incorporées ça et là. Un nouveau nom à retenir dans cette passionnante scène USBM.

Bereft (Untitled) Saturnal (Untitled) Manifest

