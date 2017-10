Save Us From The Archon – Melancholia

Déjà trois ans que j’ai chroniqué Thereafter, excellent album de Save Us From The Archon, suprenants mathcoreux mélodiques instrumentaux, et en trois ans le groupe ne s’est pas reposé sur ses lauriers, loin de là. En effet, pas moins de quatre albums ont vu le jour (ok dont une réédition et une captation de leur live chez Audiotree, excellente radio dont vous pouvez trouver des vidéos sur youtube) depuis, les quatre gaillards étant décidés à faire les choses aussi vite que leur musique !

Sur ce Melancholia, leur petit dernier, Save Us From The Archon continue de faire ce qu’ils fait de mieux: jouer une musique sensible majoritairement constituée de notes cristallines, mais en ayant bu 50 cafés auparavant ! Ces virtuoses n’ont en effet toujours pas envie de ralentir la cadence ! Et si la frénésie l’emporte la majeure partie du temps, le groupe n’oublie pas de nous accorder quelques respirations bienvenues calmant un peu l’ivresse créée tout au long de ces dix titres foisonnant de notes (le triptyque « All I Want Is Sleep », »All I Want Is Light » ou « All I Want Is Endless », intro/interlude/outro on ne peut plus relaxants).

Comme à l’accoutumée, la technique est très affûtée et impressionnante, si bien que la compréhension se fait difficilement lors des premières écoutes. Mais les mélodies parviennent à être mieux perçues lors des suivantes, du coup l’équilibre en vient à être retrouvé. Et quand les mélodies (de type oniriques) sont davantage mises en avant (comme pendant le somptueux « To Find Clarity »), le pied est total !

Save Us From The Archon reste donc fidèle à son style réussissant à mêler sensibilité à fleur de peau et structures fortement alambiquées pour un mélange toujours aussi unique (les dix titres prenant d’ailleurs tout leur sens une fois lus d’un seul bloc). Si vous êtes du genre à mettre une vitesse de lecture plus rapide à vos titres de post-rock, Melancholia le fait pour vous !

All I Want Is Sleep Within Walls Thread Between Trancing Nostalgia All I Want Is Light Of Forgiveness Until We Unfold To Find Clarity Lost In A Reverie All I Want Is Endless

