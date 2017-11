Counterparts – You’re Not You Anymore

Dix ans de carrière et un cinquième album pour Counterparts. Le groupe canadien franchit cette double-étape de manière assez singulière puisque trois des musiciens ont quitté le navire (remplacés assez vite), laissant désormais le chanteur Brendan Murphy comme dernier membre originel. Parmi les départs, celui du guitariste (et compositeur) Jesse Doreen est d’importance. Mais l’arrivée de l’ex Hundredth Blake Hardman ne montrera aucune césure dans la qualité sonore des canadiens, You’re Not You Anymore est du Counterparts pur jus !

En effet, aucune révolution chez le groupe de l’Ontario, You’re Not You Anymore marche sur les traces de son prédécesseur Tragedy Will Find Us (sorti il y a deux ans). Cela se vérifie dès l’intro « Walk Away Slowly », courte mise en bouche avant que « Bouquet », premier single évident, ne vienne faire le boulot. Le son est toujours massif avec une forte présence de la basse tandis que la guitare (et ses notes mélodiques façon Misery Signals des débuts) tire son épingle du jeu. Vocalement Murphy est toujours aussi incisif, laissant poindre ce qu’il faut de désespoir au travers de sa rage (il est par ailleurs suppléé de chœurs sur le refrain).

La suite est du même acabit, le jeu subtil du nouveau guitariste apportant à chaque fois les nuances mélodiques nécessaires pour ne faire jamais tomber la musique du groupe dans le redondant. Car derrière lui et les vocaux acérés de Murphy, les riffs donnent régulièrement dans les coups de boutoir à breakdowns dévastateurs (par exemple « Rope » contenant de belles moshparts bien grassouillettes). Comme toujours chez Counterparts, le hardcore est mélodique (et mélancolique) mais nécessite de nombreuses écoutes avant de parvenir à en être imprégné. Une persévérance payante puisque l’on tient tout simplement l’un des meilleurs albums du genre de 2017.

Walk Away Slowly Bouquet Arms Like Teeth No Servant Of Mine Haunt Me Swim Beneath My Skin Thieves Rope A Memory Misread Fragile Limbs You’re Not You Anymore

