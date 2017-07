Shitwife – Big Lad

Shitwife… derrière ce patronyme fleuri se cache un duo londonien composé de Henri Grimes, batteur de Shield Your Eyes et du claviériste de Ladyscrapers et de Death Pedals, Wayne Adams, un duo un peu dérangé qui aime faire du bruit et qui est responsable de la tuerie surprise de cette rentrée 2015 !

Mêlant énergie punk et sons synthétiques, Shitwife créé une mixture singulière, un truc à part dont le potentiel d’accroche se révèle juste incroyable ! Dès les premières notes de High Octane Party Banger, on est comme happé par cette mélodie entêtante et BLAM! La rythmique s’emballe dans un breakcore à l’intensité juste insensée. Même effet pour Hand Banana qui, sous ses apparats math-rock de clubber, se montre tout aussi jubilatoire.

Et même si les mecs semblent à chaque fois tourner sur une boucle mélodique ultra simpliste, celle-ci évolue et s’agrémente d’assez de nouveaux éléments pour ne jamais sonner trop redondante. Que ce soit par le jeu sur les ambiances (l’envoutant puis survolté The Reason For The Season Is Pleasin’ tout comme Die Hard 4 Point 0 à l’intro noisy pas du tout annonciatrice de sa suite plus « subtile ») ou par la fabuleuse technicité de son batteur, ce Big Lad est d’une richesse folle, récupérant des influences nostalgiques dans les bandes-sons de séries B (Shoot A Bear It’s Dead aux réminiscences de Carpenter Brut, Perturbator et autres Megadrive) ou d’Aphex Twin (que Shitwife reprend d’ailleurs en live) mais les accommodant dans leur sauce math grâce à une impressionnante science du chaos maitrisé.

Passant par énormément d’états, Shitwife parvient à rester captivant de bout en bout de son Big Lad en plaçant un maximum de mélodies inventives faisant palpiter dans les sous-vêtements (le fabuleux Thomas Brewins provoquant instantanément un sourire béat). Bref, gros coup de cœur pour cet euphorisant album sorti de nulle part !

High Octane Party Banger Hand Banana Clammy Little Hands The Reason For The Season Is Pleasin’ Shoot A Bear It’s Dead Die Hard 4 Point 0 Kablab Thomas Brewins More Goose Than Maverick

Bandcamp