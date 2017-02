UDDU – Hellcats

Share to Twitter

Avec sa cover digne d’un film de super-héros (ou plutôt de super-vilains), UDDU semble apprécier l’univers des comics et met en musique tout ça sur fond de punk’n roll à l’énergie communicative ! Originaire de Montpellier et comprenant en ses rangs des membres de Destroy Buster, Dust In Vegas ou encore Harris Matrix, UDDU livre ici onze titres sans prise de tête fleurant bon les concerts explosifs !

La recette est classique mais l’interprétation sans faille ! Fort de l’expérience de ses membres dans leurs autres groupes, UDDU maîtrise son « rawk & rawl » (titre bien trouvé de son premier EP) grâce à des compos à la féroce efficacité. De « Partner » à l’éponyme « UDDU » (jamais compris pourquoi certains groupes donnent leur propre nom à un de leurs morceaux) en passant par le survolté « Hellcats » (qui contient même un peu d’harmonica), le groupe montpelliérain ne débande pas d’un iota (sauf pendant l’interlude « S Von M »), proposant des riffs (au feeling souvent garage) très entraînants par wagons, des soli à foison, des lignes de chant aussi énergiques que la rythmique (parfois secondées de chœurs toujours fort à propos), bref le cocktail ne réinvente rien mais détonne un maximum !

Amateurs de Zeke et autres joyeusetés où le rock’n roll se veut authentique et puissant, jetez-vous sur ce « Hellcats » nous présentant un groupe fort sympathique dont les seules préoccupations semblent être de jouer pour prendre son pied et faire transpirer le pit. A vérifier en live près de chez vous !

Partner Hellcats Too Much Love Precious Dead Fucking Aware S Von M Shit Again As Fast As We Care Bully To Me Tinkerbelly UDDU

Bandcamp