Helms Alee – Stillicide

L’un des groupes de rock les plus intéressants de la scène métal (ou inversement) est de retour cette année avec ce Stillicide, qui fait suite à l’énorme Sleepwalking Sailors, un album dont il semblait invraisemblable d’imaginer que le groupe parvienne à le surpasser.

Disons-le tout de suite : Stillicide ne réalise pas cet exploit mais on s’en fout car la qualité est heureusement largement au rendez-vous néanmoins. Le groupe n’a rien changé de sa recette infectieuse conjuguant riffs énormes, voix mâle de bucheron et voix mélodiques de filles. La parfaite alliance du muscle et de la sensibilité en somme (sans sensiblerie) avec des compositions à l’avenant.

Un morceau comme « Meats and Milks », certainement le meilleur morceau de l’album, illustre à merveille cette dualité que le groupe maîtrise toujours à la perfection. On commence par des arpèges superbes, renforcés par les voix claires et mélodiques des 3 compères qui s’entremêlent superbement avant que les gros riffs surgissent au bout de 2 minutes, et que Ben fasse parler son timbre de mammouth pour tuer la quiétude de l’affaire. On retrouve à peu près le même schéma sur « Creeping You Company », tandis que le morceau titre, et la paire « Dream Long »/ »Bully Goat » jouent la carte de l’efficacité directe, sur des durées oscillant entre 2min30 et 3min.

11 titres, rien à jeter sur les quelques 40 minutes qui composent cet album brillant, qui vient enrichir une discographie qui commence à avoir une sacrée gueule.

Un talent pareil, c’est aussi insolent que réjouissant, alors on ne voit pas bien pourquoi on viendrait commencer à cracher dans la soupe. Stillicide confirme ce que l’on savait déjà : Helms Alee fait partie des grands et ne doit pas être oublié alors que l’heure de tirer un bilan de l’année 2016 arrive à grand pas.

Tracklist:

01 – More Weight

02 – Untoxicated

03 – Tit to Toe

04 – Meats and Milks

05 – Stillicide

06 – Galloping Mind Fuk

07 – Creeping You Company

08 – Dream Long

09 – Bullygoat

10 – Andromenous

11 – Worth Your Wild