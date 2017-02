Bilan 2016 – Beunz

Dans tous les sens du terme, 2016 aura été une année de folie. Sur le plan musical comme sur le plan personnel, c’est en tout cas une folie de qualité qui aura marqué l’année: de découvertes toujours plus nombreuses en confirmations. Les bons albums ont donc été légion, si bien qu’en faire un classement pour ce bilan a été un véritable casse-tête. J’ai finalement réussi à sortir un top 20 d’albums qui m’ont accompagné en 2016, pour certains j’en ai écrit une chronique, pour d’autres non, la faute à un manque de temps ou d’inspiration (d’où les innombrables absences d’autres albums importants dans ce top). En tous cas, je vous invite à aller tester tous ces groupes/albums si ce n’est pas déjà fait. En espérant que 2017 soit aussi incroyablement riche…

Albums

1. Forteresse – Thèmes Pour La Rébellion

2. Emma Ruth Rundle – Marked For Death

3. Danny Brown – Atrocity Exhibition

4. Ruined Families – Education

5. The Body – No One Deserves Happiness

6. Angel Du$t – Rock The Fuck On Forever

7. If These Trees Could Talk – The Bones Of A Dying World

8. Ustalost – The Spoor Of Vipers

9. Ital Tek – Hollowed

10. Car Bomb – Meta

11. Whores. – Gold

12. Altarage – Nihl

13. Balance And Composure – Light We Made

14. Bethlehem – S/T

15. Okkultokrati – Raspberry Dawn

16. Mizmor – Yodh

17. Knocked Loose – Laugh Tracks

18. Nothing – Tired Of Tomorrow

19. Fall Of Minerva – Portraits

20. Aesop Rock – The Impossible Kid

Live

1. Shitwife

2. Explosions In The Sky

3. The Body/Full Of Hell

4. Vampillia/Violent Magic Orchestra

5. Into It Over It

6. Okkultokrati

7. Nine Eleven/Geraniüm

8. Knocked Loose/Landscapes/Counterparts/Expire

9. Flyying Colours

10. Thaw/The Black Heart Rebellion/Dopelord etc.

