Trachimbrod – Leda

Après cinq ans de silence suite à la sortie de l’excellent A Collection Of Hidden Sketches, Trachimbrod fait enfin son retour. Leda est complètement à la hauteur de son prédécesseur, les suédois nous livrant une suite inspirée mélangeant screamo, post-rock et shoegaze pour un résultat aux renversantes émotions…

Vérification directe avec « Rum utan fönster », bouleversant titre d’ouverture nous gratifiant de leur subtil mélange d’arpèges post-rock pris dans une discrète onde shoegaze tandis que le chant, très expressif, parait déjà au bord de la rupture. Humeur douce-amère et chouette montée en puissance en dernière partie histoire de parfaire cette entrée en matière. Or Trachimbrod se permet d’adoucir un peu plus son propos grâce à un chant clair tout en sobriété (et en tristesse), comme pendant « Allt är som det alltid var », « Saker de säger » ou encore « Ett annat liv » (bien que les cris restent là apporter la touche désespérée adéquate), un jeu sur les contrastes tout en sensibilité, dans la lignée de leur premier album.

On pense pas mal à Touché Amoré et surtout à leurs compatriotes de Suis La Lune, mais la recette mixant screamo et indie trouvée par le quintet suédois est tout à fait personnelle, entre fragilité sur le fil du rasoir et déversement rageur (le chaotique « Medskyldighet ») au milieu de mélodies poignantes. Chantés dans leur langue maternelle, ces très bons neuf nouveaux titres exacerbent des sentiments divers autour de la tristesse et de la frustration, le tout pris dans un écrin mélodique aux émotions à vif. Bref, Leda est un très joli album (en « name your price », soulignons-le) qui n’aidera pas votre déprime printanière, parfait à écouter seul sous sa couette un dimanche pluvieux…

Rum utan fönster Allt är som det alltid Tärd Begränsad Medskyldighet Ett annat liv Vi tva Hjärnspöke Saker de säger

