God Syndrome – Controverse

Débarquant de Samara en Russie, God Syndrome est un groupe ayant forgé ses armes au son des classiques du metal comme Megadeth ou Sepultura (que le groupe a d’ailleurs repris). Des influences encore aujourd’hui perceptibles mais reléguées bien loin derrière les inspirations des différentes écoles du death metal qui nourrissent le son du quintet.

Sorti en 2016, Controverse annonce nous offrir un mélange destructeur et mélodique de death suédois, américain et polonais. En effet, difficile de ne pas retrouver des éléments de groupes comme Hypocrisy, Immolation ou encore Decapitated dans le son des russes. De fortes ressemblances sur des compos pas forcément très originales mais comblées par une implacable énergie, une puissante férocité et pas mal d’harmonies mélodiques permettant au groupe de ne pas sombrer dans la brutalité trop facile (ce qui peut être un défaut pour certains, le groupe aurait pu décupler sa violence sur de nombreux passages).

Sur une durée de quasiment une heure, God Syndrome démontre son savoir-faire en matière de compositions, certaines étant d’ailleurs particulièrement réussies comme « Dark Sand » avec son chorus comme sorti de l’esprit de Peter Tägtgren (Hypocrisy), « Fire » et son excellent tremolo ou encore la conclusion « Hangman Of Atlantis » prenant une dimension quasi symphonique sur son refrain. En dépit de ces qualités d’écriture, il est un peu difficile de rester alerte sur toute la durée de Controverse, le rouleau-compresseur growls profonds/double-pédale/riffs chaloupés devenant un brin rébarbatif sur la longueur (surtout que les compos font 5 minutes en moyenne), bref c’est très bien fait mais on tourne un petit peu en rond. Ce premier album à la production impeccable, puissante et claire, possède quelques défauts mais bien des atouts qui devraient aisément séduire les fans de death mélodique.

Purge Clan Five Acts Of Deception Dark Sand Summon The Sun The Last Option Fire Tormans The Law Of The Betrayed Mercy Hangman Of Atlantis

