Woes – S/T EP

Des groupes qui s’appellent Woes, il y en a quelques-uns actifs. Un sympathique groupe de blackened crust danois, un groupe de black metal anglais… et sûrement d’autres. Non ce Woes-là est aussi britannique mais officie dans un registre beaucoup moins agressif, plus concrètement dans une pop punk plutôt enjouée.

Ce tout jeune groupe formé en 2016 en Ecosse débarque donc avec un premier EP éponyme contenant cinq titres reprenant tous les codes du style mais avec une certaine maîtrise, et surtout de très bonnes mélodies s’assimilant directement. Woes met en effet une haute dose d’énergie dans sa musique, si bien que l’entame avec « Tight AF » puis « Worst Friends » se révèle tout de suite agréable, grâce à un riffing assez puissant et au chant du vocaliste (qui n’en fait pas trop).

Faisant penser à nombre de leurs congénères tels que Neck Deep, Boston Manor ou encore à Lower Than Atlantis (d’autres groupes britanniques qui auraient bien voulu être californiens), Woes sort un premier EP au fort capital sympathie, mélodique mais pas aussi gnangnan que peuvent l’être certains groupes du genre. Certes leur identité sonore n’est pas encore très marquée (mais dans ce style, c’est vraiment difficile) mais ce premier EP met les écossais sur de bonnes bases, alors que leur marge de progression est conséquente. De quoi ravir les amateurs du style.