Stupid Karate – Punk is a free pricing corpse

Leur musique est speed, leur rythme de sortie d’albums aussi ! Stupid Karate est déjà de retour avec un nouvel EP sous le bras, quelques mois seulement après leur premier. Nul bouleversement chez les lillois, le punk hardcore qui va vite est toujours leur dada, et il est toujours aussi réjouissant sur ce nouveau 4 titres à la cover BD à l’ancienne très réussie.

« The Devil Rides Out » dépasse à peine la minute, bien assez pour donner le ton de cet EP. Les deux voix bien nerveuses se répondent (dont l’une un peu à la manière d’un Spazz) dans un tourbillon frénétique très entraînant. Même effet pour « Embrace My O-Goshi », à la forme punk rock plus « classique » mais toujours aussi efficace.

Stupid Karate s’essaye à nouveau à la cover, cette fois c’est le fameux « Pet Sematary » des Ramones qui se voit passé à la moulinette Stupid Karate pour un résultat plus que convaincant ! Pour finir « Stand Out Of My Sunlight » conclut cet EP avec presque trois minutes au compteur, un titre progressif pour les lillois. Même s’il n’en a pas l’air avec son intro speedant toujours autant, le groupe propose juste un break central fort bien amené pour un final ralenti assez surprenant.

Bref, comme pour le premier EP éponyme, c’est une très chouette (courte) suite que nous livre là Stupid Karate. Toujours pétri d’énergie, de fraîcheur et de bonne humeur, le quartet incorpore quelques nouveautés, des breaks puissants notamment, histoire de ne pas s’enfermer dans un schéma et d’ouvrir un peu plus son spectre. A vérifier (sûrement très bientôt) dans leur prochaine sortie…

The Devil Rides Out Embrace My O-Goshi Pet Sematary Stand Out Of My Sunlight

