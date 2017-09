Helpless – Debt

Sans mauvais jeu de mots (ou peut-être que si), voici l’album ouragan de cette rentrée. Helpless, c’est un jeune trio qui nous vient de Plymouth (UK) repéré par Holy Roar Records (Employed To Serve pour qui l’un des membres de Helpless a d’ailleurs réalisé un clip, Pariso, etc.) suite à son prometteur EP éponyme (2015), et auteur cette année de l’un des albums les plus radicaux sorti ces derniers temps.

Debt, c’est une mandale d’à peine plus de 20 minutes mélangeant hardcore à tendance chaotique, metal dissonant et brutalité du grindcore pour un résultat final équivalent à une rencontre frontale avec un troupeau d’éléphants lancé à pleine vitesse. En effet, les trois anglais ne prennent pas de pincettes, jouant leur partition dérangée avec autant de sauvagerie que de poids, nous gratifiant – parfois dans un seul et même morceau – de blasts frénétiques mêlés à des riffs alambiqués sur fond de râles puissant avant de ralentir et d’appuyer là où ça fait mal à coups de basse oppressante (exemple parfait pendant « Ceremony of Innocence » au terrible feeling sludge dans sa seconde partie).

Gaza, Cult Leader, Nails ou encore Botch (entre autres) apparaissent comme les points de repère les plus évidents (les vrais savent). Comme tous ces groupes, Helpless joue sur l’urgence et la hargne avec une bonne dose de démence sauvage mais sans partir dans le n’importe quoi (on sait se gérer quoi). Un peu comme des vieux routards ayant compris qu’ajouter cette froideur épaisse et oppressante à sa méchanceté bien fat leur permettrait déjà de se forger une identité forte, Helpless déroule son savoir-faire sans artifice et terrasse tout ce qui passe à sa portée grâce son extrême férocité. Debt est un album rugueux et implacable pour ce qui se présente comme l’une des (si ce n’est la) sensation(s) UK 2017 !

Worth Out Of Commission Grief Vultures Moral Bankruptcy Sertraline Weightless Prayers Ceremony Of Innocence Sinkhole Manufactured Consent Denied Sale

Bandcamp